Cremonese-Monza (domenica 27 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici. Kevin Prince Boateng non convocato (Di domenica 27 dicembre 2020) Posticipo della quindicesima giornata di Serie B che vede in scena il derby lombardo tra la Cremonese e il Monza. Due squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma, con i grigiorossi che si sono tirati fuori dalla zona salvezza grazie a due vittorie consecutive e i brianzoli di Brocchi che con tre vittorie nelle ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 27 dicembre 2020) Posticipo della quindicesima giornata di Serie B che vede in scena il derby lombardo tra lae il. Due squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma, con i grigiorossi che si sono tirati fuori dalla zona salvezza grazie a due vittorie consecutive e i brianzoli di Brocchi che con tre vittorie nelle ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e

by_the_pool : RT @infobetting: Cremonese-Monza (domenica 27 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici. Kevin Prince - InfobettingOdds : RT @infobetting: Cremonese-Monza (domenica 27 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici. Kevin Prince - infobetting : Cremonese-Monza (domenica 27 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici. Kevin Prince - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Cremonese-#Monza. #SerieB - infoitsport : Serie B, Rai o DAZN: dove vedere Cremonese - Monza? -