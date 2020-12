Covid-vaccini Pfizer: Iniziata la campagna di immunizzazione per l’Italia (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi l’Italia inizia le vaccinazioni anti-Covid insieme agli altri paesi europei. Ungheria e Slovacchia hanno iniziato ieri a somministrare i primi vaccini Pfizer, e in tutto il mondo oltre 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. Partita campagna di immunizzazione Il Vax-Day è partito quindi ufficialmente anche in Italia, stamani all’istituto Spallanzani di Roma sono stati somministrati i primi vaccini, a riceverlo per prime sono state la dottoressa Maria Capobianchi, responsabile del laboratorio di virologia che a febbraio scorso isolò il virus, e l’infermiera Claudia Alivernini insieme all’operatore socio sanitario Omar Altobelli. Per adesso sono state consegnate 9.750 dosi di Pfizer-BioNTech a tutti i paesi europei ma la vera e ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggiinizia le vaccinazioni anti-insieme agli altri paesi europei. Ungheria e Slovacchia hanno iniziato ieri a somministrare i primi, e in tutto il mondo oltre 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. PartitadiIl Vax-Day è partito quindi ufficialmente anche in Italia, stamani all’istituto Spallanzani di Roma sono stati somministrati i primi, a riceverlo per prime sono state la dottoressa Maria Capobianchi, responsabile del laboratorio di virologia che a febbraio scorso isolò il virus, e l’infermiera Claudia Alivernini insieme all’operatore socio sanitario Omar Altobelli. Per adesso sono state consegnate 9.750 dosi di-BioNTech a tutti i paesi europei ma la vera e ...

