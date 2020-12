Covid: tutta Italia arancione da lunedì 28 dicembre. Ecco cosa cambia (Di domenica 27 dicembre 2020) da lunedì 28 dicembre tutta l'Italia cambiera' colore: fino al 30 dicembre da rossa diventerà arancione e arancione sara' anche il 4 gennaio. Di conseguenza cambieranno le regole: in questi giorni ci si potra' spostare liberamente all'interno dei Comuni fra le 5 e le 22, e quindi sara' possibile andare a fare visita ad amici e parenti entro questi orari. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 dicembre 2020) da28l'cambiera' colore: fino al 30da rossa diventeràsara' anche il 4 gennaio. Di conseguenza cambieranno le regole: in questi giorni ci si potra' spostare liberamente all'interno dei Comuni fra le 5 e le 22, e quindi sara' possibile andare a fare visita ad amici e parenti entro questi orari.

Domenico Martinelli dell’Istituto di Igiene dell’ospedale colonnello D’Avanzo, in prospettiva futura dedicato esclusivamente alle attività Covid, che le ha trasportate ... da vaccinare in ...

Oggi si scrive una pagina di storia, anche scientifica”. “Tutta l’Europa, insieme, dà il via alla campagna di vaccinazione contro il Covid. Possiamo finalmente credere che il domani faccia un po’ meno ...

Oggi si scrive una pagina di storia, anche scientifica". "Tutta l'Europa, insieme, dà il via alla campagna di vaccinazione contro il Covid. Possiamo finalmente credere che il domani faccia un po' meno ...