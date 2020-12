Covid, Saltamartini “Puntiamo a 700 mila vaccinati nelle Marche a settembre” (Di domenica 27 dicembre 2020) In occasione del Vaccine day, deciso a livello europeo, all’Inrca di Ancona e’ iniziata la somministrazione dei primi vaccini anti-SARS-CoV-2 nelle Marche. Presente l’assessore alla Sanita’ Filippo Saltamartini durante la somministrazione al primo marchigiano, il dottor Adolfo Pansoni. sat/red (fonte video: Regione Marche) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) In occasione del Vaccine day, deciso a livello europeo, all’Inrca di Ancona e’ iniziata la somministrazione dei primi vaccini anti-SARS-CoV-2. Presente l’assessore alla Sanita’ Filippodurante la somministrazione al primo marchigiano, il dottor Adolfo Pansoni. sat/red (fonte video: Regione) su Il Corriere della Città.

Italpress : RT @RegioneMarcheIT: Covid-19, Saltamartini: 'Altri 14 posti in Terapia intensiva e altri 34 pazienti dimessi a Marche Nord in telemedicina… - CorriereCitta : Covid, Saltamartini “Puntiamo a 700 mila vaccinati nelle Marche a settembre” - Italpress : Covid, Saltamartini “Puntiamo a 700 mila vaccinati nelle Marche a settembre” - We_Pesaro : RT @YouTvrs: #Covid, #Saltamartini: 'Nelle Marche nuovi posti letto in terapia intensiva' - - YouTvrs : #Covid, #Saltamartini: 'Nelle Marche nuovi posti letto in terapia intensiva' - -