Covid, parlano i vaccinati allo Spallanzani: “Unico strumento per uscire dall’incubo”. Vaia: “Qui a febbraio primi casi, da qui ripartiamo” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Questo è un giorno bellissimo, è stato un privilegio essere tra i primi cinque. Il vaccino è sicuro ed efficace, è l’Unico strumento che abbiamo per poter uscire da quest’incubo iniziato un anno fa”. Così Alessandra Vergori, medico infettivologa, tra i prime cinque operatori sanitari che questa mattina ha ricevuto la dose di vaccino all’Istituto nazionale di malattie infettive, ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma, ha commentato il cosiddetto “v-day”, la giornata europea nella quale sono partite le prime vaccinazioni anti Covid, grazie al vaccino Pfizer-Biontech approvato dall’Ema. “Stiamo cambiando la storia, ma la battaglia non è finita. Quando mi diranno che è quasi tutto sparito, mi sentirò completamente al sicuro”, ha aggiunto Omar Altobelli (operatore socio-sanitario, Oss). Tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) “Questo è un giorno bellissimo, è stato un privilegio essere tra icinque. Il vaccino è sicuro ed efficace, è l’che abbiamo per poterda quest’incubo iniziato un anno fa”. Così Alessandra Vergori, medico infettivologa, tra i prime cinque operatori sanitari che questa mattina ha ricevuto la dose di vaccino all’Istituto nazionale di malattie infettive, ‘Lazzaro’ di Roma, ha commentato il cosiddetto “v-day”, la giornata europea nella quale sono partite le prime vaccinazioni anti, grazie al vaccino Pfizer-Biontech approvato dall’Ema. “Stiamo cambiando la storia, ma la battaglia non è finita. Quando mi diranno che è quasi tutto sparito, mi sentirò completamente al sicuro”, ha aggiunto Omar Altobelli (operatore socio-sanitario, Oss). Tra le ...

