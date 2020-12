Covid, parla l’infermiera prima vaccinata italiana: “Scienza e medicina unico mezzo per uscire vincitori. Lo dico col cuore, vacciniamoci” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Ho la consapevolezza che oggi sia un giorno importante e decisivo. La Scienza e la medicina sono le uniche cose che ci permetteranno di vincere la battaglia contro questo virus. Lo dico con il cuore vaccinatevi, per i vostri cari e per la collettività”.Così Claudia Alivernini, l’infermiera 29enne dello Spallanzani che ha ricevuto la prima dose all’Istituto nazionale malattie infettive di Roma, Lazzaro Spallanzani, dopo aver effettuato la vaccinazione. “Un piccolo gesto, l’ho fatto con orgoglio e profondo senso di responsabilità nei confronti della collettività”, ha aggiunto la sanitaria, sottolineando di averlo fatto anche perché ha “toccato con mano e visto con i miei occhi quanto sia difficile combattere questo virus”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) “Ho la consapevolezza che oggi sia un giorno importante e decisivo. Lae lasono le uniche cose che ci permetteranno di vincere la battaglia contro questo virus. Locon ilvaccinatevi, per i vostri cari e per la collettività”.Così Claudia Alivernini,29enne dello Spallanzani che ha ricevuto ladose all’Istituto nazionale malattie infettive di Roma, Lazzaro Spallanzani, dopo aver effettuato la vaccinazione. “Un piccolo gesto, l’ho fatto con orgoglio e profondo senso di responsabilità nei confronti della collettività”, ha aggiunto la sanitaria, sottolineando di averlo fatto anche perché ha “toccato con mano e visto con i miei occhi quanto sia difficile combattere questo virus”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

