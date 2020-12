Covid, oltre 80 milioni i contagi registrati nel mondo (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA, 27 DIC - Ha superato quota 80 milioni il numero dei contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in tutto il mondo dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA, 27 DIC - Ha superato quota 80il numero deida-19ufficialmente in tutto ildall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns ...

Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 80 milioni i contagi registrati nel mondo - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - Tg3web : A Milano, oltre alle code davanti ai negozi, c'è un'altra fila. È quella davanti alla mensa 'Pane Quotidiano', spe… - lelemado : @paolacontini64 Da palermitano tornato in patria causa covid (mi manca Milanooo!!!) devo dire che si mangia benissi… - 73deva73 : RT @ingscostanzo: Finalmente, forse ne usciamo. Commercianti di Napoli, Quartiere x quartiere si organizzano: Aperto oltre il coprifuoco, s… -