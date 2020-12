Covid, oggi è il grande giorno del v-day (Di domenica 27 dicembre 2020) grande attesa e trepidazione per il Vax-day, oggi 27 dicembre. I camion contententi le dosi del vaccino per l’Italia sono arrivati a Roma dopo essere partiti il giorno 24 dai laboratori della BioNTech in Belgio e adesso le dosi sono conservate allo Spallanzani ad una temperatura di -75 gradi. I vaccini, come già noto, saranno somministrati al personale delle RSA e al personale sanitario, le due categorie prioritarie già individuate da tempo. I mezzi dell’Esercito hanno preso in carico una parte dei vaccini e l’hanno consegnata entro i 300 chilometri da Roma mentre le dosi destinate alle regioni più distanti sono state consegnate dall’aeroporto militare di Pratica di Mare con 5 aerei nel resto d’Italia. “Intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte” commenta il Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 dicembre 2020)attesa e trepidazione per il Vax-day,27 dicembre. I camion contententi le dosi del vaccino per l’Italia sono arrivati a Roma dopo essere partiti il24 dai laboratori della BioNTech in Belgio e adesso le dosi sono conservate allo Spallanzani ad una temperatura di -75 gradi. I vaccini, come già noto, saranno somministrati al personale delle RSA e al personale sanitario, le due categorie prioritarie già individuate da tempo. I mezzi dell’Esercito hanno preso in carico una parte dei vaccini e l’hanno consegnata entro i 300 chilometri da Roma mentre le dosi destinate alle regioni più distanti sono state consegnate dall’aeroporto militare di Pratica di Mare con 5 aerei nel resto d’Italia. “Intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte” commenta il Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri ...

Diagnosticata una polmonite bilaterale: ora tutti i fedeli presenti alla celebrazione di Borgotrebbia sono stati posti in isolamento ...

(ANSA) – PALERMO, 27 DIC – Al via oggi anche in Sicilia il vax day: alle ore 11.30, presso il padiglione 24 dell’ospedale Civico di Palermo, la prima somministrazione del vaccino anti-Covid Pfizer. In ...

