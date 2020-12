Covid, nelle Rsa bresciane solo il 20% degli operatori ha detto sì al vaccino (Di domenica 27 dicembre 2020) 'solo il 20% degli operatori delle Rsa bresciane ha aderito alla campagna vaccinale. Troppo poco e non capisco perché'. Lo ha dichiarato il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo. 'Come ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020) 'il 20%delle Rsaha aderito alla campagna vaccinale. Troppo poco e non capisco perché'. Lo ha dichiarato il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo. 'Come ...

