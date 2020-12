Covid | Montesano | «Italiani | svegliatevi e fatevi qualche domanda» Il web si scatena video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 27 dicembre 2020) Enricotorna a parlare del. Su Facebook l’attore interagisce con alcuni utenti. «Non etichettare la mia posizione come negazione. Purtroppo il Sars Cov 2 c’è», scriverivolgendosi a un utente. «Quindi non nego, però c’è anche strumentalizzazione per altri fini. Le cure ci sono. Perché dunque terrorizzare e rinchiudere o imporre vaccini frettolosi non sicuri ? Perché? Un dubbio non vi viene?». In un’altra replica,mette in discussione le cifre fornite dalle autorità in relazione alla pandemia: «E le cifre? Sono vere? Cosa vuol dire i morti? Quest’anno i morti saranno in linea con gli anni passati. Allora? Dov’è questa pandemia? Sveglia cari miei connazionali “normopàtici” e dormienti!».legge un messaggio della rete Il tutto parte da un ...