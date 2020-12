Covid: meno di 9 mila positivi,ma tasso sale ancora al 14,8% (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA, 27 DIC - Sono 8.913 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 305. I numeri tengono conto di quelli della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA, 27 DIC - Sono 8.913 ial tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 305. I numeri tengono conto di quelli della ...

