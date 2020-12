Covid, Matteo Bassetti: "Ho fatto il vaccino. Sono molto contento" (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel Vaccine Day che si è tenuto anche in Liguria fra le persone che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid c'è stato anche Matteo Bassetti . L'infettivologo del Policlinico San Martino di Genova. "Sono ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel Vaccine Day che si è tenuto anche in Liguria fra le persone che hanno ricevuto ilanti-c'è stato anche. L'infettivologo del Policlinico San Martino di Genova. "...

fattoquotidiano : UN ANNO DI SONDAGGI Effetto Covid: flop dei due Matteo e Conte in vetta [Leggi] - LegaSalvini : I RISTORATORI IN CRISI SCENDONO IN PIAZZA A ROMA. ARRIVA ANCHE MATTEO #SALVINI - Alessan67153720 : RT @PiemonteInforma: #Vaxday #Piemonte Il #vaccino contro il #Covid somministrato anche nell'ospedale di #Novara e nella casa di riposo De… - cyrd74 : RT @RadioSavana: Matteo Bassetti (Medico): 'Ho fatto vaccino Covid e mi sento già più forte.' Bassetti ha confuso vaccino Covid con pozione… - claudioocchipi2 : RT @RadioSavana: Matteo Bassetti (Medico): 'Ho fatto vaccino Covid e mi sento già più forte.' Bassetti ha confuso vaccino Covid con pozione… -