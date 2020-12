Covid, Lopalco: 'Medico che rifiuta il vaccino non è degno' (Di domenica 27 dicembre 2020) 'Io, da Medico, spero di essere il primo a vaccinarmi appena inizierà la fase 1. Un Medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere'. Lo ha detto l'assessore alla Salute della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) 'Io, da, spero di essere il primo a vaccinarmi appena inizierà la fase 1. Unchela vaccinazione non èdi questo mestiere'. Lo ha detto l'assessore alla Salute della ...

Nel Policlinico di Bari, la dirigente medico della rianimazione Covid è stata la prima a ricevere il vaccino prodotto dalla Pfizer ...

Iniziato il "Vaccine Day" nel barese. Lopalco: «Giornata simbolica. Inizio della fine per il Covid»

«L'inizio della fine del coronavirus», ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, durante il V-day al Policlinico di Bari. «È solo l'inizio, però è un inizio importante ...

«L'inizio della fine del coronavirus», ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, durante il V-day al Policlinico di Bari. «È solo l'inizio, però è un inizio importante. Nel Policlinico di Bari, la dirigente medico della rianimazione Covid è stata la prima a ricevere il vaccino prodotto dalla Pfizer.