Covid Liguria, il bollettino del 27 dicembre: 99 nuovi positivi

Mentre è partita la campagna di vaccinazione, sono 99 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, quando sono stati effettuati 1.183 tamponi molecolari e 698 tamponi.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria Vaccino anti Covid, in Liguria somministrate dosi alla task force sanitaria regionale Il Fatto Quotidiano Cna Liguria: “Massima disponibilità e supporto alla campagna vaccinale”

Liguria - “Parte da oggi la campagna di vaccinazione nazionale contro il Covid-19: la nostra speranza contro la pandemia -. Commenta il presidente Cna Liguria Massimo Giacchetta -. Cna Liguria e tutte ...

Il bollettino in Liguria, 99 nuovi casi su 401 persone testate. Due decessi

Genova - Sono 99 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.183 tamponi eseguiti (dati Regione Liguria) e 401 persone testate (dati Protezione civ ...

