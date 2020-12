Covid, la prima infermiera vaccinata in Italia. Conte: “Oggi l’Italia si risveglia” (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi, domenica 27 dicembre 2020, è stata vaccinata la prima operatrice sanitaria in Italia Si chiama Claudia Alivernini, l’infermiera dell’Ospedale Spallanzani di Roma prima operatrice sanitaria che è stata vaccinata contro il Covid-19 in Italia. Un momento che “non dimenticherò mai”, ha dichiarato la donna, che ha aggiunto: “Sono molto fiera di essere la prima a mettere il volto per questa campagna vaccinale”. “Ho la consapevolezza che Oggi sia un giorno importante e decisivo – ha detto la 29enne – La scienza e la medicina sono le uniche cose che ci permetteranno di uscire da questo virus. Lo dico con il cuore, vaccinatevi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 dicembre 2020), domenica 27 dicembre 2020, è statalaoperatrice sanitaria inSi chiama Claudia Alivernini, l’dell’Ospedale Spallanzani di Romaoperatrice sanitaria che è statacontro il-19 in. Un momento che “non dimenticherò mai”, ha dichiarato la donna, che ha aggiunto: “Sono molto fiera di essere laa mettere il volto per questa campagna vaccinale”. “Ho la consapevolezza chesia un giorno importante e decisivo – ha detto la 29enne – La scienza e la medicina sono le uniche cose che ci permetteranno di uscire da questo virus. Lo dico con il cuore, vaccinatevi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

