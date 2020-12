Covid Italia, bollettino oggi 27 dicembre: 8.913 contagi e 305 morti. Tasso di positività sale al 14,9% (Di domenica 27 dicembre 2020) Coronavirus Italia, il bollettino di domenica 27 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 8.913 (ieri 10.407). I morti 305 (ieri 261). Sono invece 59.879 i... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 dicembre 2020) Coronavirus, ildi domenica 27. I nuovinelle ultime 24 ore sono 8.913 (ieri 10.407). I305 (ieri 261). Sono invece 59.879 i...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - repubblica : Gli effetti del Covid: la Cina sarà presto la prima economia al mondo. Italia fuori dalla top ten a fine decennio - MediasetTgcom24 : Covid, la prima vaccinata in Italia: 'E' un momento che non dimenticheremo mai' #Coronavirusitalia… - occhio_notizie : Covid, il bollettino di oggi 27 dicembre: 8.913 nuovi casi e 298 decessi - Filippob8 : RT @Solocarmen1: In Italia c’è il terzo numero al mondo di morti per covid. E certo non è colpa dei #negazionisti -