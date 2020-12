Covid in Campania, drastico calo di tamponi e positivi: il bollettino di oggi 27 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Un vertiginoso calo di positivi si registra oggi in Campania dal bollettino dell’unità di crisi ma è dovuto all’esiguo numero di tamponi effettuati. Sono infatti oggi, 27 dicembre, 310 i casi registrati su appena 3382 test eseguiti. Nel bollettino sono 8 i deceduti da Covid, di cui 3 morti nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 dicembre 2020) Un vertiginosodisi registraindaldell’unità di crisi ma è dovuto all’esiguo numero dieffettuati. Sono infatti, 27, 310 i casi registrati su appena 3382 test eseguiti. Nelsono 8 i deceduti da, di cui 3 morti nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca si è vaccinato al Cotugno di Napoli - Adnkronos : #Covid, #DeLuca: '#Campania merita voto 9 per rispetto regole' - AlessLongo : Attivo da qualche ora il call center immuni per i positivi al covid 800 91 24 91 Farà quello che i sanitari non vo… - GHERARDIMAURO1 : RT @mattinodinapoli: Covid Campania, continua a salire ?la curva dei contagi: 8 le vittime - mattinodinapoli : Covid Campania, continua a salire ?la curva dei contagi: 8 le vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid: in Campania netto calo tamponi, positivi 9,16%

(ANSA) - NAPOLI, 27 DIC - Ancora in netto calo, in Campania, il numero dei tamponi esaminati - a ... posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e Offerta privata); posti letto di ...

Covid. In Campania 310 nuovi casi, ma pochi tamponi: 8 i decessi

Sono 310 i nuovi positivi al covid certificati nelle ultime 24 ore in Campania. Drastico calo che rispecchia un calo anche dei tamponi - solo 3.382 test ...

(ANSA) - NAPOLI, 27 DIC - Ancora in netto calo, in Campania, il numero dei tamponi esaminati - a ... posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e Offerta privata); posti letto di ...Sono 310 i nuovi positivi al covid certificati nelle ultime 24 ore in Campania. Drastico calo che rispecchia un calo anche dei tamponi - solo 3.382 test ...