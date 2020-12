Covid, il piano vaccini in Italia: ogni settimana 470mila nuove dosi (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo il Vax Day del 27 dicembre , per l'Italia comincia subito un percorso a tappe per la somministrazione dei vaccini anti-Covid alla popolazione con il dichiarato intento di terminare entro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo il Vax Day del 27 dicembre , per l'comincia subito un percorso a tappe per la somministrazione deianti-alla popolazione con il dichiarato intento di terminare entro ...

TizianaFerrario : Dopo gli squilli di trombe sull'arrivo dei primi vaccini allo Spallanzani mi piacerebbe vedere in modo chiaro con c… - F_DUva : Con l'operazione #Eos le #ForzeArmate svolgono un ruolo di primo piano nella distribuzione del vaccino anti-#Covid… - MediasetTgcom24 : Covid, il piano vaccini in Italia: ogni settimana 470 mila nuove dosi #Coronavirusitalia - Luci00095084 : RT @Marco_dreams: La matematica, questa sconosciuta. “Covid, il piano vaccini in Italia: ogni settimana 470 mila nuove dosi L'obiettivo è… - mitch_casi : Piano vaccini anti Covid-19: fatemi capire, l’idea è avere in totale, entro il Q4 del 2022, un numero di vaccini in… -