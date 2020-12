Covid, il piano vaccini in Italia: ogni settimana 470 mila nuove dosi (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo il Vax Day del 27 dicembre , per l'Italia comincia subito un percorso a tappe per la somministrazione dei vaccini anti-Covid alla popolazione con il dichiarato intento di terminare entro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo il Vax Day del 27 dicembre , per l'comincia subito un percorso a tappe per la somministrazione deianti-alla popolazione con il dichiarato intento di terminare entro ...

TizianaFerrario : Dopo gli squilli di trombe sull'arrivo dei primi vaccini allo Spallanzani mi piacerebbe vedere in modo chiaro con c… - reportrai3 : Ranieri Guerra ha detto che il piano nazionale di prevenzione delle pandemie influenzali non ha nulla a che fare co… - reportrai3 : Piano pandemico: il ministero della Salute conserva kg di principio attivo dell'antivirale Tamiflu in un magazzino… - stegian67 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il piano vaccini in Italia: ogni settimana 470 mila nuove dosi #Coronavirusitalia - LenaPoros : RT @MediasetTgcom24: Covid, il piano vaccini in Italia: ogni settimana 470 mila nuove dosi #Coronavirusitalia -