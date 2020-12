Covid | il bollettino di oggi | 8 913 nuovi casi e 305 morti

(Di domenica 27 dicembre 2020)27 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 8.913di-19 accertati e 305 inelle ultime 24 ore. 59.879 i tamponi eseguiti, oltre 20mila meno di ieri. Il rapporto positivi tamponi è al 14,9%. Iattualmente positivi sono 581.760, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva perin Italia sono 2.580 (-2). La regione che ha fatto registrare il maggior numero di contagi su base giornaliera è il Veneto, con 3.337. (segue dopo la foto) In Emilia-Romagna 1.283e 69, crescono i guariti ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 27 dicembre 2020. Sono 8.913 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Due nuovi decessi, che portano il totale a 374, e 432 casi positivi attuali, +14 rispetto a ieri, di cui 83 ricoverati in ospeda ...