Covid | ieri effettuati  oltre 75mila controlli Il Viminale | mille sanzionati e chiusi 97 esercizi

Leggi su italiasera

(Di domenica 27 dicembre 2020) Come preannunciato nei giorni precedenti le feste, le forze dell’ordine in questi giorni non si sono risparmiate, concorrendo così a rappresentare un ottimo deterrente – ma non solo – contribuendo a incentivare il rispetto delle rigide restrizioni varate dal governo. Il: a Santo Stefano eseguitiOggi ilha reso noto che nella giornata di(Santo Stefano), sono stati effettuatitrae fermi, epersone hanno ‘pagato’ con sanzioni salate la loro avventatezza. Pescati ‘a zonzo’ addirittura 8 positivi ‘evasi’ dalla quarantena Nello specifico sono state attentamente controllate ben 64.119 persone, tra queste 969 sono state sanzionate mentre, ...