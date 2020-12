Covid FVG: 170 nuovi contagi su 1500 tamponi (27 dicembre) (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 170 nuovi contagi su 1500 tamponi (pari all’11,3%), di cui 213 da test rapidi antigenici. I decessi sono 14, a cui se ne aggiunge uno ulteriore avvenuto il 29/11 e inserito oggi a sistema. I ricoveri nelle terapie intensive sono 58 mentre quelli in altri reparti ammontano a 626 unità. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia sono in tutto a 48.868. I decessi complessivamente ammontano a 1.564, con la seguente suddivisione territoriale: 437 a Trieste, 705 a Udine, 322 a Pordenone e 100 a Gorizia. I totalmente guariti sono 33.212, i clinicamente guariti 701, mentre le persone in isolamento sono 11.506. Leggi su udine20 (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 170su(pari all’11,3%), di cui 213 da test rapidi antigenici. I decessi sono 14, a cui se ne aggiunge uno ulteriore avvenuto il 29/11 e inserito oggi a sistema. I ricoveri nelle terapie intensive sono 58 mentre quelli in altri reparti ammontano a 626 unità. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia sono in tutto a 48.868. I decessi complessivamente ammontano a 1.564, con la seguente suddivisione territoriale: 437 a Trieste, 705 a Udine, 322 a Pordenone e 100 a Gorizia. I totalmente guariti sono 33.212, i clinicamente guariti 701, mentre le persone in isolamento sono 11.506.

