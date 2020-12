Covid, Domenico Arcuri: "Giornata emozionante. Vaccino gratuito, ma non obbligatorio" (Di domenica 27 dicembre 2020) "Oggi è una Giornata emozionante, in tutti i Paese Ue parte la campagna vaccinale". Con queste parole il commissario straordinario Domenico Arcuri ha espresso soddisfazione per l'inizio delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia, ma ha anche avvisato sul mantenere alta l'attenzione. "La strada è ancora lunga e ci vuole cautela e prudenza", ha detto Arcuri dall'ospedale Spallanzani di Roma. I vaccini dovrebbero essere gratuiti per tutti e su base volontaria. Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 dicembre 2020) "Oggi è una, in tutti i Paese Ue parte la campagna vaccinale". Con queste parole il commissario straordinarioha espresso soddisfazione per l'inizio delle vaccinazioni contro il-19 in Italia, ma ha anche avvisato sul mantenere alta l'attenzione. "La strada è ancora lunga e ci vuole cautela e prudenza", ha dettodall'ospedale Spallanzani di Roma. I vaccini dovrebbero essere gratuiti per tutti e su base volontaria.

