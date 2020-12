Covid, chi è Claudia Alivernini: la prima italiana che ha ricevuto il vaccino (Di domenica 27 dicembre 2020) “Con profondo orgoglio e grande responsabilità oggi ho fatto il vaccino, un piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi”. Claudia Alivernini è l’infermiera 29enne romana dell’Inmi Spallanzani di Roma che per prima oggi ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus. “Oggi sono qui come cittadina ma soprattutto come infermiera a rappresentare la mia categoria è tutto il personale sanitario”, ha detto. Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia e simbolo dell’avvio della campagna di vaccinazioni all’Istituto Spallanzani, a sua volta ha eseguito la vaccinazione alla dirigente delle professioni infermieristiche, Alessia De Angelis”.



