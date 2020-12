Covid Campania, vaccino al governatore De Luca: "Dobbiamo farlo tutti" (Di domenica 27 dicembre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha ricevuto la somministrazione del vaccino anti-Covid . Dopo aver seguito l'avvio delle vaccinazioni all'esterno dell'ospedale Cotugno di Napoli, De ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) IldellaVincenzo Deha ricevuto la somministrazione delanti-. Dopo aver seguito l'avvio delle vaccinazioni all'esterno dell'ospedale Cotugno di Napoli, De ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Iniziato il V.Day all'Ospedale Moscati di Avellino con Mariangela e Modestino

La somministrazione del vaccino anti Covid-19 della Pfizer-BioNTech è stata effettuata ... Come predisposto dall’Unità di Crisi della Regione Campania, nella giornata di oggi 27 dicembre saranno cento ...

De Luca si vaccina, il post social: “Dobbiamo farlo tutti per vincere contro il Covid-19 e tornare alla normalità”

ULTIME CORONAVIRUS – Nel V-Day anche De Luca si vaccina contro il Covid-19 e testimonia l’accaduto con un post sul proprio profilo Facebook. Il Governatore della Regione Campania esorta tutti a ...

