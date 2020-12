Covid Campania, 310 nuovi casi e 8 decessi: sale il rapporto positivi-tamponi (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 310 i contagi da Coronavirus resi noti in Campania oggi, domenica 27 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Sono stati registrati altri 8 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.686 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia nella regione governata da Vincenzo De Luca. I tamponi processati però sono in netto calo, solo 3.382. sale dunque al 9,16% il rapporto tra test e contagi, in conseguenza anche del minor numero di test eseguiti. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 310 di cui: Asintomatici: 303 Sintomatici: 7tamponi del giorno: 3.382 Totale positivi: 186.131 Totale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 310 i contagi da Coronavirus resi noti inoggi, domenica 27 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Sono stati registrati altri 8 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.686 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia nella regione governata da Vincenzo De Luca. Iprocessati però sono in netto calo, solo 3.382.dunque al 9,16% iltra test e contagi, in conseguenza anche del minor numero di test eseguiti. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 310 di cui: Asintomatici: 303 Sintomatici: 7del giorno: 3.382 Totale: 186.131 Totale ...

