Covid, Babbo Natale è positivo: boom di contagi e decessi dopo la visita (Di domenica 27 dicembre 2020) A inizio dicembre un uomo vestito da Babbo Natale ha fatto visita ad una casa di riposo ed è risultato positivo al Covid. Scatta l’allarme, ma ormai è troppo tardi.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 27 dicembre 2020) A inizio dicembre un uomo vestito daha fattoad una casa di riposo ed è risultatoal. Scatta l’allarme, ma ormai è troppo tardi.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

