Covid, Arcuri: 'Per Vax Day la Germania ha ricevuto 11mila dosi' (Di domenica 27 dicembre 2020) Per il Vax Day la Germania 'ha avuto 11mila dosi. Le 150mila che gli sono state consegnate fanno parte delle forniture successive che nel nostro Paese arriveranno a partire dal 28 dicembre. E' quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) Per il Vax Day la'ha avuto. Le 150mila che gli sono state consegnate fanno parte delle forniture successive che nel nostro Paese arriveranno a partire dal 28 dicembre. E' quanto ...

