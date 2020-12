Covid-19, nuovi casi sotto i 10 mila, ma i tamponi sono 59.879: il bollettino di oggi (Di domenica 27 dicembre 2020) Per la prima volta dopo giorni i casi di Coronavirus in Italia scendono sotto i 10 mila, ma cala anche il numero di test nel tanto attesto V-Day. Il numero di positivi stando al bollettino di oggi è di 8.913, su un totale di 59.879 tamponi, a fronte dei 10.407 di ieri su 81.285. Sala dunque il tasso di positività, che oggi sfiora il 15% più del 2% rispetto a ieri. Non cala nemmeno il numero dei decessi, che anzi, si alza leggermente rispetto a quello di ieri sabato 26 dicembre. Il Veneto continua a registrare il numero più alto di casi positivi, seguito da Emilia Romagna e Lazio. Covid-19, bollettino del 27 dicembre Nella giornata di domenica 27 dicembre il tasso di positività al Sars-Cov2 è di 14,88%, a ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Per la prima volta dopo giorni idi Coronavirus in Italia scendonoi 10, ma cala anche il numero di test nel tanto attesto V-Day. Il numero di positivi stando aldiè di 8.913, su un totale di 59.879, a fronte dei 10.407 di ieri su 81.285. Sala dunque il tasso di positività, chesfiora il 15% più del 2% rispetto a ieri. Non cala nemmeno il numero dei decessi, che anzi, si alza leggermente rispetto a quello di ieri sabato 26 dicembre. Il Veneto continua a registrare il numero più alto dipositivi, seguito da Emilia Romagna e Lazio.-19,del 27 dicembre Nella giornata di domenica 27 dicembre il tasso di positività al Sars-Cov2 è di 14,88%, a ...

