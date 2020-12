Covid-19 | Mastella | “Mi vaccinerò appena le regole lo consentiranno”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Da oggi, il vaccino potrebbe rompere, e me lo auguro, l’assedio della pandemia. Nasce la speranza di una nuova avventura. Il destino ritorna nelle nostre mani, anche nelle mani della scienza” Così il sindaco di Benevento Clementenel giorno del “V-day”. “C’è ancora tanta strada da fare, ma la bella notizia annuncia la guarigione, la cura avanza un presto ritorno ad una quotidianità più serena. Lo annoteremo questo giorno – continua il primo cittadino – nel diario del tempo, come quelli che hanno segnato la memoria collettiva. Tuttavia, assieme all’euforia, avverto il sospetto e la diffidenza, mascherati da prudenza, da parte delle troppe persone che pensano al vaccino come un danno e non come una soluzione. “Sarà efficace?”, si chiederanno in tanti, peggio, “provocherà danni alla salute?”. Serpeggia un senso egoistico: ...