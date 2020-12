Covid-19, la prima vaccinata al Cardarelli di Napoli (Di domenica 27 dicembre 2020) Filomena Liccardi, dottoressa impegnata in prima linea nella lotta al Covid, è la prima vaccinata dell’ospedale Cardarelli di Napoli. gve/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Filomena Liccardi, dottoressa impegnata inlinea nella lotta al, è ladell’ospedaledi. gve/sat/red su Il Corriere della Città.

Il Dottor Rodolfo Punzi è stato tra i primi a sottoporsi al vaccino contro il Covid a Napoli, all'ospedale Cotugno.

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 26 dicembre. Nel bollettino di oggi 10.407 contagi e 261 morti per Covid. In Veneto il più alto numero di co ...

