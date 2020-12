Covid-19, il racconto dei primi vaccinati allo Spallanzani (Di domenica 27 dicembre 2020) Le parole di Maria Capobianchi, Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo, tra le prime a ricevere la dose di vaccino anti-Covid all’Istituto Spallanzani di Roma. mac/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Le parole di Maria Capobianchi, Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo, tra le prime a ricevere la dose di vaccino anti-all’Istitutodi Roma. mac/sat/red su Il Corriere della Città.

Avvenire_Nei : L'intervista Il cardinale Bassetti: io e il Covid, vi racconto la mia malattia - CorriereCitta : Covid-19, il racconto dei primi vaccinati allo Spallanzani - elerub11 : RT @iacopo_melio: Mi spiace che il mio ricovero in ospedale abbia “rotto i coglioni” ad Antonio e molti altri che in queste ore stanno stru… - Marina5116 : RT @iacopo_melio: Mi spiace che il mio ricovero in ospedale abbia “rotto i coglioni” ad Antonio e molti altri che in queste ore stanno stru… - ElioVuillermoz : RT @iacopo_melio: Mi spiace che il mio ricovero in ospedale abbia “rotto i coglioni” ad Antonio e molti altri che in queste ore stanno stru… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid racconto «Sopravvissuto al Covid racconto il mio calvario» La Provincia Covid-19, Ferrandelli sui vaccini: “Apprezzo obiettivo Musumeci ma preoccupato dal piano nazionale”

"Esprimo grande preoccupazione relativa alle difficoltà e incapacità di gestione del governo nazionale": questo l’attacco del responsabile Mezzogiorno di + Europa Fabrizio Ferrandelli ...

Katia Follesa racconta l’incubo a Verissimo: “Nessuno voleva incrociarmi”

Anche l’esuberante ex presentatrice di Colorado ha dovuto piegarsi , arrendendosi al covid. L’esperienza della quarantena e della malattia, raccontata a Verissimo, in compagnia di Silvia Toffanin, in ...

"Esprimo grande preoccupazione relativa alle difficoltà e incapacità di gestione del governo nazionale": questo l’attacco del responsabile Mezzogiorno di + Europa Fabrizio Ferrandelli ...Anche l’esuberante ex presentatrice di Colorado ha dovuto piegarsi , arrendendosi al covid. L’esperienza della quarantena e della malattia, raccontata a Verissimo, in compagnia di Silvia Toffanin, in ...