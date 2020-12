Covid-19 | i dati dell’Asl | 16 nuovi positivi su 82 tamponi processati

Agenzia_Ansa : #Covid: Sono 8.913 i positivi, 305 le vittime I dati del ministero della Salute: 59.879 tamponi, il tasso di posit… - fanpage : Anche il professor Crisanti farà il #vaccino: 'Adesso è sicuro' #vaccineday #vday - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,… - MVSAItalia : Ecco alcuni dati raccolti nell’ultima settimana sulle quantità di vaccino anti-Covid somministrate in tutto il mond… - losmadonno : RT @gabrillasarti2: I dati covid dimostrano che sono atti dittatoriali politici, atti a negare la libertà ! Guarda 'Perchè sono gentili? L… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

che ha sperimentato personalmente il coronavirus di cui si è ammalato”. E' spettato a lui il compito e l'onore di dare il via all'importante momento: “Non nascondo emozione e gioia per questo ...Secondo il Sunday Times l'ok delle autorità britanniche al vaccino studiato con l'Università di Oxford è in arrivo nel giro di pochi giorni ...