Covid, 100 vaccinati al Cardarelli di Napoli: “Intravediamo una luce alla fine del tunnel” (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è conclusa intorno alle 15 e 17 la prima delle giornate per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 all’ospedale Cardarelli di Napoli. Nel nosocomio più grande del Sud sono stati vaccinati 100 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. “Una giornata dall’alto valore simbolico e una grande risposta di tutto il nostro personale. Ogni aspetto è stato preparato al meglio, senza lasciare nulla a caso”, ha spiegato direttore generale dell’ospedale Cardarelli di Napoli, Giuseppe Longo, commentando la mattinata del vax day. “La battaglia è ancora lunga – chiarisce invece il direttore sanitario Giuseppe Russo – sappiamo che ci aspettano mesi molto complessi, non dobbiamo abbassare la guardia, ma adesso ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è conclusa intorno alle 15 e 17 la prima delle giornate per la somministrazione del vaccino anti-19 all’ospedaledi. Nel nosocomio più grande del Sud sono stati100 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. “Una giornata dall’alto valore simbolico e una grande risposta di tutto il nostro personale. Ogni aspetto è stato preparato al meglio, senza lasciare nulla a caso”, ha spiegato direttore generale dell’ospedaledi, Giuseppe Longo, commentando la mattinata del vax day. “La battaglia è ancora lunga – chiarisce invece il direttore sanitario Giuseppe Russo – sappiamo che ci aspettano mesi molto complessi, non dobbiamo abbassare la guardia, ma adesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 100 Covid, 100 persone positive in una Rsa a Scarperia LA NAZIONE Covid, aumentano i morti nel Regno Unito (+316) e a Manchester la polizia scopre un rave in centro

Sono 316 i morti nel Regno Unito oggi a causa del coronavirus. Ma a Manchester c'è chi ha organizzato il rave di Santo Stefano con 100 persone. Il dato dei morti per Covid, fornito ...

Covid, attenzione a questo vaccino: è falso

Covid, vaccino venduto sul dark web ... si è chiusa nel primo pomeriggio, dopo che tutti i 100 volontari che hanno aderito al ‘V-Day’ sono stati sottoposti alla prima dose. (CasertaNews) ...

