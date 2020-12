Cosa succede a gennaio | il ritorno della zona rossa e arancione e le regioni a rischio

reportrai3 : Crisanti: 'se si fa il test di massa una volta sola con un test rapido che c'ha una sensibilità del 70%, se io c'ho… - Sadachbia18 : Chi disgrazia stai patenn - si lamentava urlando e strepitando ai quattro venti una femmina Mi feceru dannu , pov… - TzsZoeva : @_koyaftnamjoon Cosa succede bub? - Frances57004420 : @canyaman1989 Sempre ti terremo compagnia , però sono curiosa cosa ti succede?????? - Tagliafe : Con i #vaccini non possono abusare della nostra pazienza ,non ci sono alibi #Arcuri si guardi cosa succede in… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede

Today.it

Devono ancora arrivare sui canali ufficiali, ma vengono già pubblicizzate sul dark web, quella parte di internet non accessibile con i comuni browser e motori di ricerca. Sono le fiale del vaccino ant ...In Ciociaria le elezioni di primavera riguardano 21 centri, tra i quali Sora e Alatri. Ma se l'appuntamento slittasse in autunno.... Potrebbe succedere la stessa cosa. Teniamo presente che si dovrà vo ...