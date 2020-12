Coronavirus, zona rossa anche domenica 27 dicembre: ecco cosa si può fare oggi, dagli spostamenti alle messe (Di domenica 27 dicembre 2020) Quarto giorno consecutivo di restrizioni da zona rossa in occasione delle festività natalizie. Chiusi ristoranti, bar e pasticcerie, operative solo per asporto Leggi su ilsole24ore (Di domenica 27 dicembre 2020) Quarto giorno consecutivo di restrizioni dain occasione delle festività natalizie. Chiusi ristoranti, bar e pasticcerie, operative solo per asporto

Oggi, 27 dicembre, è il quarto giorno di stretta totale decisa dal governo con l'obiettivo di contenere i contagi del Coronavirus. Valgono le ...

Vaccino Covid, le prime somministrazioni in Toscana

Giorno simbolico, con appena 620 dosi del siero Pfizer-BionTech, ma così atteso e importante da segnare una svolta nella lotta al Covid-19. Nel silenzio di una domenica mattina di zona rossa, il ...

