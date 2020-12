(Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic (Adnkronos) – “La vaccinazione di massa inizierà tra alcuni mesi, prima di allora saremo ancora vulnerabili e quindi dovremo continuare a seguire le regole con responsabilità. Ilin Italia e nel mondo, come cispessoFrancesco, dovrà arrivare anel più breve tempo possibile. Su questo ci impegneremo e inizieremo nuove battaglie”. Lo scrive il governatore del Lazio e leader del Pd Nicolain un post su Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Zingaretti, 'come ricorda il Papa vaccino a tutti, impegnati per questo'... - Giornaleditalia : Coronavirus, Zingaretti: 'Siamo a giro di boa, ora campagna di massa' - Giornaleditalia : Coronavirus, Zingaretti: 'Siamo a giro di boa, ora campagna di massa' - Alexct9 : @LePolemiqueCmoi @Marek28165 @Gigadesires @GianricoCarof Quelli che quando Zaia e Fontana chiedevano maggiori contr… - Euro_comunica : 'Vaccine Day': conferenza stampa dallo Spallanzani #vaccino #COVID?19 #Speranza #vaccinoday #COVID19 #Arcuri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zingaretti

Su questo ci impegneremo e inizieremo nuove battaglie". Lo scrive il governatore del Lazio e leader del Pd Nicola Zingaretti in un post su Facebook.ROMA (foto Alessandro Pone) – “Oggi l’Italia si risveglia #Vaccineday. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta ...