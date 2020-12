Coronavirus, ultime notizie: primi vaccinati in Italia. Conte: "Data storica". LIVE (Di domenica 27 dicembre 2020) Speranza: "Vediamo la luce ma strada ancora lunga". Iniziano le vaccinazioni anche nel resto dell'Unione europea: solo Ungheria e Slovacchia sono partite ieri. Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. I contagi totali registrati dall'inizio della pandemia hanno superato quota 80 milioni. In Italia risale al 12,8% il rapporto tra positività riscontrate e tamponi effettuati Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 dicembre 2020) Speranza: "Vediamo la luce ma strada ancora lunga". Iniziano le vaccinazioni anche nel resto dell'Unione europea: solo Ungheria e Slovacchia sono partite ieri. Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. I contagi totali registrati dall'inizio della pandemia hanno superato quota 80 milioni. Inrisale al 12,8% il rapporto tra positività riscontrate e tamponi effettuati

