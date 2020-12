Coronavirus, tre nuovi casi in Valle del Serchio (Di domenica 27 dicembre 2020) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 dicembre, sono 56. APUANE: 4 casi Carrara 1, Massa 3; LUNIGIANA: 1 caso Fosdinovo 1; PIANA DI LUCCA: 11 casi Altopascio ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 27 dicembre 2020) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest ipositivi di oggi, 27 dicembre, sono 56. APUANE: 4Carrara 1, Massa 3; LUNIGIANA: 1 caso Fosdinovo 1; PIANA DI LUCCA: 11Altopascio ...

virginiaraggi : Roma Capitale augura a tutti buon Natale! Combattiamo insieme per abbattere il Coronavirus e ricordiamo tre regole:… - fattoquotidiano : #VACCINEDAY Alle 7.20 della mattina del 27 dicembre le prime tre persone in Italia sono state vaccinate contro il… - Piovegovernolad : ?? ULTIMO MINUTO LA NOTIZIA DIRETTAMENTE DALL'OSPEDALE ?? - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Parte ufficialmente in Italia il 'Vaccine-day' europeo, la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Già effettuat… - Umbria24 : Coronavirus, in Umbria altri tre decessi e 14 ricoveri in più. Tasso di positiva al 4% -