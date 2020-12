Coronavirus | sindaco Verona | ' oggi si spera di voltare pagina | mi vaccinerò'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "Il giorno che aspettavamo da tempo è arrivato. Da nove mesi stiamo tutti combattendo per salvaguardare la nostre comunità dal contagio. Tanti sacrifici che adesso vedono una fine grazie al vaccino. La salute è il prerequisito per la crescita e lo sviluppo di un territorio. Ecco perché dasidi. Quando e se toccherà anche a me, mi. Ma lo farei anche prima se servisse da buon esempio". Così ildi, Federico Sboarina, replica all'Adnkronos nel giorno del via alla campagna vaccinale anticovid.