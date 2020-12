Coronavirus: Salvini su vaccino, 'spero Arcuri non fallisca, politici rispettino fila' (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "L'importante che l'Italia sia ben organizzata e non arrivi ultima. In Germania ci sono centinaia di migliaia di dosi, in Italia alcune migliaia simboliche. spero che Arcuri, che ha fallito sulle mascherine, sulla scuola, su Ilva, non fallisca su una battaglia così importante". Lo afferma, al microfono di RaiNews24, il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita agli agenti della polizia Penitenziaria al carcere di San Vittore a Milano. "Io a tempo debito farò quello che il medico mi consiglierà, senza scavalcare nessuno. E spero che non ci sia nessun politico che passerà davanti ad altri non avendone necessità. Sono sempre e comunque per la libertà': educare, spiegare, formare, accompagnare, mai costringere o obbligare con la forza", conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "L'importante che l'Italia sia ben organizzata e non arrivi ultima. In Germania ci sono centinaia di migliaia di dosi, in Italia alcune migliaia simboliche.che, che ha fallito sulle mascherine, sulla scuola, su Ilva, nonsu una battaglia così importante". Lo afferma, al microfono di RaiNews24, il leader della Lega Matteoa margine della visita agli agenti della polizia Penitenziaria al carcere di San Vittore a Milano. "Io a tempo debito farò quello che il medico mi consiglierà, senza scavalcare nessuno. Eche non ci sia nessun politico che passerà davanti ad altri non avendone necessità. Sono sempre e comunque per la libertà': educare, spiegare, formare, accompagnare, mai costringere o obbligare con la forza", conclude ...

Open_gol : Salvini voleva sfidare il decreto Natale regalando doni ai più poveri. Lo racconta sui social anche con una foto in… - TV7Benevento : Coronavirus: Salvini su vaccino, 'spero Arcuri non fallisca, politici rispettino fila'... - momasaniello : Il Tribunale di Roma dichiara illegittimi i decreti ministeriali anti-coronavirus, violati i diritti costituzionali… - emanuelino10 : RT @Lanf040264: #Salvini consegna due pacchi ai bisognosi in favore di fotografo e piovono le critiche: 'Sei penoso'. Sai che gliene frega… - LucLx2 : RT @antondepierro: Ma non era 'prima gli italiani'?Oggi scopro dalla bocca del leghista #Ciocca che i lombardi vanno vaccinati prima, perch… -