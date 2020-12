Coronavirus: primo medico vaccinato in Sicilia, 'Serve vaccinazione massiva per sanitari' (Di domenica 27 dicembre 2020) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "Serve una vaccinazione massiva per gli operatori sanitari in Sicilia". Lo ha detto Massimo Geraci, il primo medico Siciliano vaccinato oggi al Civico di Palermo. "Intendiamo assolutamente conseguire questo risultato", dice. "Se il mondo sanitario risponderà in maniera compatta - dice - penso che possa essere un volano per tutta la cittadinanza per raggiungere la immunità solidale". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "unaper gli operatoriin". Lo ha detto Massimo Geraci, ilnooggi al Civico di Palermo. "Intendiamo assolutamente conseguire questo risultato", dice. "Se il mondoo risponderà in maniera compatta - dice - penso che possa essere un volano per tutta la cittadinanza per raggiungere la immunità solidale".

