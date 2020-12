Coronavirus, primi tre vaccinati allo Spallanzani di Roma (Di domenica 27 dicembre 2020) La campagna di immunizzazione dal Coronavirus è ufficialmente partita anche in Italia. All'istituto Spallanzani di Roma i primi a essere vaccinati sono sono stati la professoressa Maria Capobianchi, l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) La campagna di immunizzazione dalè ufficialmente partita anche in Italia. All'istitutodia esseresono sono stati la professoressa Maria Capobianchi, l'...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primi Coronavirus, primi 45 vaccini da domenica 27 dicembre Il Tirreno Come vincere i malanni di stagione

L’influenza può essere prevenuta, ma se arriva la febbre, l’antipiretico va preso se il termometro sale oltre i 38° ...

A Natale oltre 260 persone controllate, sei sanzionati

CONTROLLIUDINE Sostanzialmente disciplinati i cittadini friulani tra la vigilia di Natale e Santo Stefano, le prime tre giornate da zona rossa che hanno fatto rafforzare i controlli per il ...

