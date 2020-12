Coronavirus: prima infermiera vaccinata in Sicilia, ‘lo dedico ai familiari dei morti’ (Di domenica 27 dicembre 2020) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – “Oggi provo una gioia immensa, sperare di potere ricominciare, questa è la nostra speranza”. Lo ha detto Rosalba Setticasi, la coordinatrice infermieristica della Rianimazione Covid dell’ospedale Civico di Palermo, la prima infermiera a sottoporsi al vaccino in Sicilia. “Lo dedico a tutte le famiglie dei defunti che abbiamo avuto in questi mesi – dice – il mio pensiero va a loro in questo momento”. E invita le persone a vaccinarsi: “Si devono vaccinare tutti, a partire dagli operatori sanitari”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – “Oggi provo una gioia immensa, sperare di potere ricominciare, questa è la nostra speranza”. Lo ha detto Rosalba Setticasi, la coordinatrice infermieristica della Rianimazione Covid dell’ospedale Civico di Palermo, laa sottoporsi al vaccino in. “Loa tutte le famiglie dei defunti che abbiamo avuto in questi mesi – dice – il mio pensiero va a loro in questo momento”. E invita le persone a vaccinarsi: “Si devono vaccinare tutti, a partire dagli operatori sanitari”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

