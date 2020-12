Coronavirus: Presidente Ordine medici Palermo dopo vaccino, 'priorità per sanitari' (Di domenica 27 dicembre 2020) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "Il vaccino per tutti lo chiediamo con forza ai medici e a tutti i cittadini sperando che si accolga questo invito. Faccio anche un appello all'assessore alla Salute perché figure professionali sanitarie come i liberi professionisti e odontoiatri, siano inserite nel novero delle persone che devono essere vaccinate in via prioritaria". Lo ha detto il Presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, dopo essersi sottoposto al vaccino all'ospedale Civico di Palermo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020), 27 dic. (Adnkronos) - "Ilper tutti lo chiediamo con forza aie a tutti i cittadini sperando che si accolga questo invito. Faccio anche un appello all'assessore alla Salute perché figure professionalie come i liberi professionisti e odontoiatri, siano inserite nel novero delle persone che devono essere vaccinate in via prioritaria". Lo ha detto ildell'deidi, Toti Amato,essersi sottoposto alall'ospedale Civico di

Positivo al coronavirus il vice presidente della provincia di Vercelli Pier Mauro Andorno Quotidiano Piemontese V-day, Pregliasco tra i primi a vaccinarsi: "Unico modo per uscire dal tunnel"

V-day, il professor Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano e presidente dell’Anpas, è stato tra i primi sette lombardi vaccinati simbolicamente contro il Covid: “Sto bene, nessun event ...

Coronavirus: Musumeci, 'comincia oggi la stagione della speranza'

Così il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, subito dopo il primo vaccino anti Covid-19 in Sicilia. "Ancora la battaglia non è vinta. Oggi inizia una nuova fase che tutti dobbiamo ...

