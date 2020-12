Coronavirus | Palermo | il primo vaccino al primario del Pronto Soccorso Civico 2

(Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - A partire dal prossimo 4 gennaio, in Sicilia dovrebbero essere stoccate altre 70mila dosi diper proseguire la vaccinazione di massa. Intanto da domani al 30 dicembre all'Arnassaranno sottoposti a vaccinazione 10 operatori dell'Arnas Garibaldi di Catania; 10 dell'azienda Cannizzaro di Catania; altri 10 dell'Ismett di,; 10 operatori dell'Ircc s Bonino Pulejo di Messina e altri 10 della stessa azienda ospedaliera di. E sempre domani però all'azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” altri 50 operatori: 10 dell'Asp di Trapani; 10 Asp di Agrigento; 10 Asp di Siracusa; 10 del Papardo di Messina; e altri 10 interni all'azienda palermitana.

(Adnkronos) - A partire dal prossimo 4 gennaio, in Sicilia dovrebbero essere stoccate altre 70mila dosi di vaccino per proseguire la vaccinazione di ...