Coronavirus, oltre 80 milioni di contagi nel mondo. I vaccinati sono già 4 milioni. Negli Usa è morto un americano su mille (Di domenica 27 dicembre 2020) Il dato relativo ai contagi da Coronavirus in tutto il mondo ha sfondato il tetto degli 80 milioni da inizio pandemia. A diffondere i numeri dell’ultimo bilancio Covid è l’università americana Johns Hopkins secondo la quale le vittime legate al Covid sono state complessivametne oltre 1,75 milioni. Tra i Paesi più duramente colpiti dall’epidemia, al primo posto ci sono sempre gli Stati Uniti con quasi 19 milioni di persone colpite dal virus e oltre 331mila vittime. Al secondo posto troviamo invece l’India con oltre 10 milioni di casi totali e 147mila morti, segue il Brasile con 7,4 ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) Il dato relativo aidain tutto ilha sfondato il tetto degli 80da inizio pandemia. A diffondere i numeri dell’ultimo bilancio Covid è l’università americana Johns Hopkins secondo la quale le vittime legate al Covidstate complessivametne1,75. Tra i Paesi più duramente colpiti dall’epidemia, al primo posto cisempre gli Stati Uniti con quasi 19di persone colpite dal virus e331mila vittime. Al secondo posto troviamo invece l’India con10di casi totali e 147mila morti, segue il Brasile con 7,4 ...

