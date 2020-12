Coronavirus, news: primi vaccini. Oggi 8.913 casi su 59.879 tamponi. 298 morti. LIVE (Di domenica 27 dicembre 2020) Iniziano le vaccinazioni anche nel resto dell'Unione europea: solo Ungheria e Slovacchia sono partite ieri. Speranza: "Vediamo la luce ma la strada è ancora lunga". Il governatore della Campania De Luca si è vaccinato, De Magistris: "Abuso di potere, prime dosi siano per sanitari". Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. Il bollettino: sale al 14,8% il rapporto positivi/test. I ricoveri Covid aumentano di 259 unità, stabili quelli in terapia intensiva. Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 dicembre 2020) Iniziano le vaccinazioni anche nel resto dell'Unione europea: solo Ungheria e Slovacchia sono partite ieri. Speranza: "Vediamo la luce ma la strada è ancora lunga". Il governatore della Campania De Luca si è vaccinato, De Magistris: "Abuso di potere, prime dosi siano per sanitari". Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. Il bollettino: sale al 14,8% il rapporto positivi/test. I ricoveri Covid aumentano di 259 unità, stabili quelli in terapia intensiva.

RT_com : Europe: 25 mln+ US and Canada: 19 mln+ Latin American and the Caribbean: 15 mln+ Asia: 13 mln+ - LaStampa : Coronavirus, l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata ha isolato la variante inglese - repubblica : Coronavirus, il vaccino atterra in Sardegna, Sicilia e Puglia: il piano parte in tutta Italia contemporaneamente - wesud_news : Coronavirus, 179 nuovi positivi oggi in Calabria: diminuiscono i casi e i decessi - 202020Giacomo : @Deputatipd @pdnetwork -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, il bollettino di oggi 27 dicembre: 8913 nuovi casi e 305 morti

Ieri, con 81.285 tamponi, i contagi sono stati 10.407 e le vittime 261. Due nuovi decessi, che portano il totale a 374, e 432 casi positivi attuali, +14 rispetto a ieri, di cui 83 ricoverati in ospeda ...

Scandalo Neymar, party in Brasile con 500 persone

Neymar risultò positivo al Covid-19 nello scorso settembre, dopo essere rientrato da una vacanza a Ibiza, durante la quale era stato visto in compagnia di diverse persone.

Ieri, con 81.285 tamponi, i contagi sono stati 10.407 e le vittime 261. Due nuovi decessi, che portano il totale a 374, e 432 casi positivi attuali, +14 rispetto a ieri, di cui 83 ricoverati in ospeda ...Neymar risultò positivo al Covid-19 nello scorso settembre, dopo essere rientrato da una vacanza a Ibiza, durante la quale era stato visto in compagnia di diverse persone.