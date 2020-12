Coronavirus, news: primi vaccini. Oggi 8.913 casi su 59.879 tamponi, 298 morti. LIVE (Di domenica 27 dicembre 2020) Iniziano le vaccinazioni in Unione europea: solo Ungheria e Slovacchia sono partite ieri. Speranza: "Vediamo la luce ma la strada è ancora lunga". Il governatore della Campania De Luca si è vaccinato, De Magistris: "Abuso di potere, prime dosi siano per sanitari". Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. Il bollettino: sale sl 14,8% il rapporto positivi/test. I ricoveri Covid aumentano di 259 unità, stabili quelli in terapia intensiva. Alle vittime se ne aggiungono 7 di Bolzano Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 dicembre 2020) Iniziano le vaccinazioni in Unione europea: solo Ungheria e Slovacchia sono partite ieri. Speranza: "Vediamo la luce ma la strada è ancora lunga". Il governatore della Campania De Luca si è vaccinato, De Magistris: "Abuso di potere, prime dosi siano per sanitari". Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. Il bollettino: sale sl 14,8% il rapporto positivi/test. I ricoveri Covid aumentano di 259 unità, stabili quelli in terapia intensiva. Alle vittime se ne aggiungono 7 di Bolzano

RT_com : Europe: 25 mln+ US and Canada: 19 mln+ Latin American and the Caribbean: 15 mln+ Asia: 13 mln+ - LaStampa : Coronavirus, l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata ha isolato la variante inglese - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 27 dicembre: 8.913 nuovi casi su 59.879 tamponi. 305 i morti [a cura di Agnese A… - AnnickQuemper : RT @Deputatipd: Solo il vaccino ci porterà fuori dall'incubo del coronavirus. Lottiamo insieme, perché nessuno metta in pericolo il Paese c… - BracaliM : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 8.913 casi con 59.879 tamponi e 298 vittime. Tasso di positività sfiora il 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, 8.913 nuovi casi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 8.913 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 10.407), secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 59.879 tamponi effettuati (ieri ...

Covid-19, VDay. De Luca: “Ottima prova di efficienza”

“Alle 14,30 di oggi erano tutte somministrate le 720 dosi di vaccino Pfizer/Biontech arrivate questa mattina in Campania. Un’ottima prova di efficienza della macchina messa in moto da settimane per ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono 8.913 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 10.407), secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 59.879 tamponi effettuati (ieri ...“Alle 14,30 di oggi erano tutte somministrate le 720 dosi di vaccino Pfizer/Biontech arrivate questa mattina in Campania. Un’ottima prova di efficienza della macchina messa in moto da settimane per ...