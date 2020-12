Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 27 dicembre: 977 casi positivi e 16 decessi (Di domenica 27 dicembre 2020) Cornavirus nel Lazio, il bollettino ufficiale di oggi 27 dicembr e: su quasi 10 mila tamponi nel Lazio (-779) si registrano 977 casi positivi (-146), 16 i decessi (-8) e +817 i guariti. Diminuiscono i ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020) Cornavirus nel, ilufficiale di27 dicembr e: su quasi 10 mila tamponi nel(-779) si registrano 977(-146), 16 i(-8) e +817 i guariti. Diminuiscono i ...

repubblica : Coronavirus, al via nel Regno Unito test farmaco per prevenire l'infezione: immunità 6-12 mesi [aggiornamento delle… - fattoquotidiano : #VACCINEDAY Alle 7.20 della mattina del 27 dicembre le prime tre persone in Italia sono state vaccinate contro il… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, superati gli 80 milioni di casi nel mondo #Coronavirus - giuseppeargent3 : Coronavirus. Vaccino anti Covid, il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%”. Significa anche che su 1000 vaccinati… - A_Rico86 : Nessun atto d'amore nel vaccinarsi. Semplice tenerci alla pellaccia per i più esposti (anche se trattasi di patogi… -